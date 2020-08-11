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«Почта России» запустила в Рязанской области сервис отправки посылок по номеру телефона
Он уже доступен для всех пользователей мобильного приложения компании.

«Почта России» запустила в Рязанской области сервис отправки посылок по номеру телефона. Он уже доступен для всех пользователей мобильного приложения компании.

Теперь отправителю достаточно ввести номер телефона адресата или выбрать его из телефонной книги — не обязательно указывать адрес получателя и знать его ФИО. «Почта России» стала первым логистическим оператором, предложившим своим клиентам подобную услугу, отметили в компании.

Сервис отправки посылки по номеру телефона доступен при условии, если получатель указал свой адрес в мобильном приложении «Почты России» и включил функцию приема отправлений по номеру телефона. Отправителю будет виден только город доставки и индекс получателя. Персональные данные — фамилия и адрес — указываться не будут.

«Инновационное решение реализовано для удобства отправки посылок, экономии времени пользователей и повышения лояльности клиентов. Ежедневно новую функцию подключают в мобильном приложении „Почты России“ тысячи пользователей, — рассказали в пресс-службе. — Техническое преимущество мобильного приложения заключается в возможности оказания услуг дистанционно — достаточно лишь выбрать нужную опцию и физического присутствия в отделении почтовой связи не потребуется».