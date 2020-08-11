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Партия «Новые люди» представила на своем съезде проекты развития Рязанской области
По словам Алексея Нечаева, реализация этих проектов является для партии приоритетной задачей.

Партия «Новые люди» провела в Москве свой второй федеральный съезд, на котором главой был избран ее основатель Алексей Нечаев. Также были презентованы партийные проекты и создан экспертный совет партии.

По словам Алексея Нечаева, реализация этих проектов является для партии приоритетной задачей.

«Мы уже начали воплощать наши проекты в жизнь и сделаем это куда лучше, чем орда чиновников и прикормленные ими подрядчики», — заявил Алексей Нечаев.

Кандидаты в депутаты Рязанской облудмы представляли свои инициативы как на федеральной сцене, так и на региональной панели. Среди федеральных проектов, представляющих для партии особую важность, стоит отметить проект предпринимателя, журналиста и матери троих детей — Нелли Лукашовой и инициативу директора рязанской «Центральной школы» Александра Ширяева.

Проект Нелли Лукашовой — «Рязань — новый город» — ставит в качестве цели вынос железнодорожных вокзалов из города, ограничение этажности многоквартирных домов и создание на месте ж/д вокзалов зеленой зоны по образцу валенсийского парка Турия. В самом городе, как предлагает Лукашова, необходимо проложить линию скоростного трамвая, которая свяжет районы города с новым ж/д вокзалом в Дягилеве.

Александр Ширяев предлагает создать в Рязани специализированные школы-хабы для старшеклассников, которых будут учить по специальным образовательным программам с упором на профессиональную подготовку и проектную деятельность. Ширяев уверен, что реализация его идеи позволит повысить качество обучения и смягчить проблему нехватки мест в школах.

Два региональных рязанских проекта, представленных на съезде, предусматривают создание во дворах многоэтажек комфортных спортивных и детских площадок, а также превращение реки Ока в целостный туристический маршрут.

Проект «Новый двор» инициировал спортсмен и тренер Алексей Шаев, а «Новая река Ока» представил полковник полиции в отставке, атаман Рязанского отдельского казачьего общества Юрий Серегин.

Проекты кандидатов из 12-ти регионов, в том числе из Рязани оценили Тина Канделаки, Сергей Минаев и экономист Никита Кричевский и другие лидеры общественного мнения.