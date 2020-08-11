Названы факторы, защищающие организм от коронавируса
Реакция на коронавирус и тяжесть заболевания могут зависеть от индивидуальных особенностей человеческого организма.
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии
Такими факторами специалист назвал генетические особенности и мутацию генов.
По его словам, реакция на коронавирус и тяжесть заболевания могут зависеть от индивидуальных генетических особенностей человеческого организма.
Лебедев рассказал, что над выявлением генетических вариантов, позволяющих определить тяжесть болезни у того или иного человека, работают ученые.
Он добавил, что специалистам известно о мутации гена, кодирующего белок ACE2, которая может облегчить или затруднить попадание коронавируса в клетки человека.