Названы факторы, защищающие организм от коронавируса

Реакция на коронавирус и тяжесть заболевания могут зависеть от индивидуальных особенностей человеческого организма.

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев назвал факторы, защищающие от коронавируса. Об этом пишет « Российская газета ».

Такими факторами специалист назвал генетические особенности и мутацию генов.

По его словам, реакция на коронавирус и тяжесть заболевания могут зависеть от индивидуальных генетических особенностей человеческого организма.

Лебедев рассказал, что над выявлением генетических вариантов, позволяющих определить тяжесть болезни у того или иного человека, работают ученые.

Он добавил, что специалистам известно о мутации гена, кодирующего белок ACE2, которая может облегчить или затруднить попадание коронавируса в клетки человека.