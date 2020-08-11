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Названы факторы, защищающие организм от коронавируса
Реакция на коронавирус и тяжесть заболевания могут зависеть от индивидуальных особенностей человеческого организма.

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев назвал факторы, защищающие от коронавируса. Об этом пишет «Российская газета».

Такими факторами специалист назвал генетические особенности и мутацию генов.

По его словам, реакция на коронавирус и тяжесть заболевания могут зависеть от индивидуальных генетических особенностей человеческого организма.

Лебедев рассказал, что над выявлением генетических вариантов, позволяющих определить тяжесть болезни у того или иного человека, работают ученые.

Он добавил, что специалистам известно о мутации гена, кодирующего белок ACE2, которая может облегчить или затруднить попадание коронавируса в клетки человека.