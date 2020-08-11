На девяти рязанских улицах отключили холодную воду из-за аварии
Воды не будет на время восстановительных работ.
Утром во вторник, 11 августа, на девяти рязанских улицах отключили холодную воду из-за аварии. Об этом сообщила
На время восстановительных работ до 17:00 воды не будет по следующим адресам:
- улица Полетаева, дом 32, дом 30 корпус 1,
- улица Братиславская, дом 27, дом 27а, дом 6, дом 8, дом 6 корпус 1, дом 8 корпус 1,
- улица Семашко, дом 56,
- улица Качевская, дом 34 корпус 4, дом 34 корпус 5, дом 34 корпус 3, дом 36 корпус 1,
- переулок Баженова, дом 6, дом 5, дом 4, дом 3, дом 2;
- улица Маяковского, дом 1/7, дом 2/6, дом 4, дом 4 корпус 1, дом 10, дом 3, дом 5, дом 7, дом 9, дом 11,
- улица Есенина, дом 59/12, дом 61/13, дом 57 (школа №43),
- улица Колхозная, дом 5, дом 4, дом 1/3, дом 3, дом 2, дом 2а,
- проезд Машиностроителей, дом 2/6, дом 4, дом 4а, дом 6 корпус 1, дом 8, дом 10, дом 1/8, дом 3, дом 5, дом 7.