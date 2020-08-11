Михайловское предприятие наказали за заброшенные земли
Предприятие обязали исправить нарушения.
Михайловское предприятие ООО «ЭСТИМПЭКС» наказали за заброшенные земли. Об этом сообщила
Известно, что предприятию принадлежат участки в деревне Колчево площадью более 30 га. Проверка показала, что земля заросла сорняками, кустарниками и деревьями. Почву никак не обрабатывают и не используют.
В конце июля 2020 года ООО «ЭСТИМПЭКС» привлекли к ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП и оштрафовали на 500 тысяч рублей. Предприятие обязали исправить нарушения.