Машину жителя Спасска арестовали за неоплаченные штрафы и долги по алиментам
Автомобиль отвезли на штрафстоянку.
Во вторник, 11 августа, судебные приставы провели совместный рейд с ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Машину жителя Спасска арестовали из-за тридцати неоплаченных штрафов на сумму18 тысяч рублей и просроченных платежей по алиментам на сумму 70 тысяч рублей. Автомобиль отвезли на штрафстоянку.
Чтобы получить арестованное имущество обратно, мужчине придется погасить накопившуюся задолженность в полном объеме. Если он этого не сделает, машину продадут.