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Летний отдых в санаториях Рязанской области оказался в десятке самых доступных по ЦФО
Больше всего отдыхающие потратят в Москве и Московской области.

Летний отдых в санаториях Рязанской области оказался в десятке самых доступных по ЦФО. Рейтинг составил портал бронирования Санатории-России.рф.

В августе отдых в санаториях региона обойдется в 2-3 тысячи рублей за сутки с проживанием, питанием и лечением.

Больше всего отдыхающие потратят в Москве и Московской области — более тысяч рублей.

Дешевле всего обойдется пребывание в санаториях Курской области (1 850 рублей в сутки), Владимирской области (1 950 рублей) и Брянской области (2 000 рублей).

В топ-15 также вошли:

  • Воронежская область (2 050 рублей);
  • Орловская область (2 050 рублей);
  • Костромская область (2 150 рублей);
  • Тульская область (2 200 рублей);
  • Ивановская область (2 200 рублей);
  • Тверская область (2 250 рублей);
  • Рязанская область (2 300 рублей);
  • Липецкая область (2 350 рублей);
  • Калужская область (2 400 рублей);
  • Тамбовская область (2 400 рублей);
  • Смоленская область (2 550 рублей);
  • Ярославская область (2 570 рублей).