Летний отдых в санаториях Рязанской области оказался в десятке самых доступных по ЦФО

Больше всего отдыхающие потратят в Москве и Московской области.

Летний отдых в санаториях Рязанской области оказался в десятке самых доступных по ЦФО. Рейтинг составил портал бронирования Санатории-России.рф .

В августе отдых в санаториях региона обойдется в 2-3 тысячи рублей за сутки с проживанием, питанием и лечением.

Больше всего отдыхающие потратят в Москве и Московской области — более тысяч рублей.

Дешевле всего обойдется пребывание в санаториях Курской области (1 850 рублей в сутки), Владимирской области (1 950 рублей) и Брянской области (2 000 рублей).

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