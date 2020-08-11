Летний отдых в санаториях Рязанской области оказался в десятке самых доступных по ЦФО
Больше всего отдыхающие потратят в Москве и Московской области.
Летний отдых в санаториях Рязанской области оказался в десятке самых доступных по ЦФО. Рейтинг составил портал бронирования
В августе отдых в санаториях региона обойдется в 2-3 тысячи рублей за сутки с проживанием, питанием и лечением.
Больше всего отдыхающие потратят в Москве и Московской области — более тысяч рублей.
Дешевле всего обойдется пребывание в санаториях Курской области (1 850 рублей в сутки), Владимирской области (1 950 рублей) и Брянской области (2 000 рублей).
В топ-15 также вошли:
- Воронежская область (2 050 рублей);
- Орловская область (2 050 рублей);
- Костромская область (2 150 рублей);
- Тульская область (2 200 рублей);
- Ивановская область (2 200 рублей);
- Тверская область (2 250 рублей);
- Рязанская область (2 300 рублей);
- Липецкая область (2 350 рублей);
- Калужская область (2 400 рублей);
- Тамбовская область (2 400 рублей);
- Смоленская область (2 550 рублей);
- Ярославская область (2 570 рублей).