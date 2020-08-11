Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чт, 13
17°
Пт, 14
16°
Сб, 15
18°
ЦБ USD 73.61 0.37 14/08
ЦБ EUR 87.04 1.08 14/08
Нал. USD 72.80 / 74.60 10:55
Нал. EUR 86.30 / 87.60 18:22
Новости
Коронавирус
Публикации
Отвечает прокуратура. Как получить дубликат диплома об образовании?
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
11 августа 12:42
4 153
Бесплатное мероприятие «Старт в IT» в Компьютерной Академии Шаг: новая...
Востребованную профессию международного уровня рязанцы...
10 августа 17:30
5 311
Создаем лучшие условия для сотрудников – добиваемся результата. Директ...
В июле резидент ТОСЭР «Лесной» завод «Ока-Пласт» успешн...
10 августа 13:38
5 584
Право на переправу. Нужен ли Рязани новый мост через Оку, когда до сих...
Перекрыть путепровод нельзя — без него Рязань окажется...
10 августа 12:45
7 838
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Контейнерные площадки у рязанских домов должны обустроить до конца года — мэр
Елена Сорокина провела совещание с руководителями управляющих компаний по вопросу обустройства контейнерных площадок для жильцов многоквартирных домов.

Во вторник, 11 августа, мэр Рязани Елена Сорокина провела совещание с руководителями управляющих компаний по вопросу обустройства контейнерных площадок для жильцов многоквартирных домов. Об этом она написала в Facebook.

«Разговор состоялся довольно жесткий, но, надеюсь, конструктивный… Управляющая компания обязана обустроить место накопления ТКО, она несет ответственность за надлежащее содержание прилегающей к дому территории», — заявила глава администрации.

Она также отметила, что ссылки обслуживающих организаций на отсутствие протокола общего собрания жильцов или материальных средств на оборудование и содержание контейнерных площадок не имеют основания, так как УК являются специализированными коммерческими организациями, а необходимое содержание и благоустройство многоквартирных жилых домов является их предпринимательским риском.

Как рассказала мэр, на сегодняшний день в реестр площадок накопления ТКО внесено около 880 участков. Процесс переоборудования контейнерных площадок был замедлен из-за пандемии, срок окончания работ перенесли на конец 2020 года по просьбе «Ассоциации компаний, управляющих недвижимостью».

«Мы можем провести инвентаризацию контейнерных площадок силами работников структурных подразделений администрации и направить результаты в Госжилинспекцию. Но путь конфронтаций и судебных тяжб не пойдет во благо жителей нашего города, его привлекательности и элементарной чистоты», — поделилась Сорокина.