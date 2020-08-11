Контейнерные площадки у рязанских домов должны обустроить до конца года — мэр

Елена Сорокина провела совещание с руководителями управляющих компаний по вопросу обустройства контейнерных площадок для жильцов многоквартирных домов.

Во вторник, 11 августа, мэр Рязани Елена Сорокина провела совещание с руководителями управляющих компаний по вопросу обустройства контейнерных площадок для жильцов многоквартирных домов. Об этом она написала в Facebook .

«Разговор состоялся довольно жесткий, но, надеюсь, конструктивный… Управляющая компания обязана обустроить место накопления ТКО, она несет ответственность за надлежащее содержание прилегающей к дому территории», — заявила глава администрации.

Она также отметила, что ссылки обслуживающих организаций на отсутствие протокола общего собрания жильцов или материальных средств на оборудование и содержание контейнерных площадок не имеют основания, так как УК являются специализированными коммерческими организациями, а необходимое содержание и благоустройство многоквартирных жилых домов является их предпринимательским риском.

Как рассказала мэр, на сегодняшний день в реестр площадок накопления ТКО внесено около 880 участков. Процесс переоборудования контейнерных площадок был замедлен из-за пандемии, срок окончания работ перенесли на конец 2020 года по просьбе «Ассоциации компаний, управляющих недвижимостью».

«Мы можем провести инвентаризацию контейнерных площадок силами работников структурных подразделений администрации и направить результаты в Госжилинспекцию. Но путь конфронтаций и судебных тяжб не пойдет во благо жителей нашего города, его привлекательности и элементарной чистоты», — поделилась Сорокина.