Кандидаты «Яблока» обжалуют недопуск партии на выборы в ЦИКе

По мнению руководителя местного отделения «Яблока» Константина Смирнова, проверка была проведена некорректно.

11 августа кандидаты в депутаты Рязанской областной думы от незарегистрированного списка партии «Яблоко» провели пресс-конференцию, на которой заявили, что обжалуют недопуск партии на выборы в ЦИКе. По мнению руководителя местного отделения «Яблока» Константина Смирнова, проверка была проведена некорректно.

«Сначала у нас проверили несколько подписей по данным системы „ГАС-Выборы“. Две оказались недействительными, поэтому организовали сплошную проверку. Она показала, что у нас 638 несоответствующих подписей. Облизбирком их отправил в ФМС и выяснилось, что из них 227 действительные, затем нам вернули еще 64 подписи. Если доверять этой проверке, почти 45% данных об избирателях в „ГАС-Выборах“ неверны», — отметил политик.

Константин Смирнов добавил, что большинство партий по базам не проверяли, что нарушает принцип равенства участников выборов. «Наша задача обжаловать решение в ЦИКе, если это не поможет, то обратимся в суд».

Напомним, что 8 августа избирательная комиссия Рязанской области отказала в регистрации списка партии «Яблоко» на выборах в облдуму на основании проверки подписей избирателей.