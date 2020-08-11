Из-за коронавируса в Рязанской области увеличится число заболевших гриппом — Роспотребнадзор

Руководителям муниципальных образований рекомендовали проработать меры по снижению рисков заболеваемости.

Предстоящий эпидсезон гриппа и ОРВИ пройдет в условиях циркуляции нового коронавируса, что увеличит число заболевших респираторными инфекциями, в том числе внебольничными пневмониями, потребует увеличить число больничных коек, приобрести необходимое медоборудование, создать запас лекарств и дезинфицирующих средств. Об этом говорится в решении областной санитарно-противоэпидемической комиссии о подготовке к эпидсезону 2020-2021 годов.

Для предупреждения среди населения Рязанской области заболеваний гриппом, ОРВИ, в том числе коронавирусом главам муниципальных образований рекомендовали проработать меры по снижению рисков заболевания, обеспечить в медорганизациях запас противовирусных препаратов, дезинфицируюющих средств, средств индивидуальной защиты, специальной медаппаратура, спецтранспорта для перевозки пациентов.

С 24 августа планируется проинформировать население о профилактике гриппа, ОРВИ и коронавируса.

Кроме того, главам муниципальных образований порекомендовали обеспечить вакцинацию не менее 60% населенного пункта, и не менее 75% лиц, относящихся к группам риска. В социальных, образовательных, медицинских, жилищно-коммунальных организациях и транспортных организациях порекомендовали обеспечить необходимый температурный режим, а аптекам иметь в продаже противовирусные препараты, средства индивидуальной защиты.

Перед допуском на работу сотрудникам рекомендуется изменять температуру тела.

Главе регионального Минздрава Андрею Прилуцкому в Роспотребнадзоре порекомендовали рассчитать траты на оснащение медорганизаций оборудованием, средствами защиты и дезинфекции.