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Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров мира
Лидер рейтинга не меняется второй год подряд.

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров мира. Лидером рейтинга второй год подряд стал Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала с доходом с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 года в 87,5 млн долларов, сообщил сайт журнала.

На втором месте оказался Райан Рейнольдс, который за год заработал 71,5 млн долларов. В топ-3 попал Марк Уолберг (58 млн долларов). Также в десятке оказались Бен Аффлек (55 млн долларов), Вин Дизель (54 млн долларов), Лин-Мануэль Миранда (45,5 млн долларов), Акшай Кумар (48,5 млн долларов), Уилл Смит (44,5 млн долларов), Адам Сэндлер (41 млн долларов), Джеки Чан (40 млн долларов).

Годом ранее в топ-10 располагались Крис Хемсворт, Роберт Дауни-младший, Брэдли Купер, Крис Эванс и Пол Радд.