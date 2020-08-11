Еще 27 рязанцев заболели коронавирусом

Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

Во вторник, 11 августа, коронавирус зафиксировали еще у 27 рязанцев. Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

Еще 28 положительных тестов находятся на подтверждении регионального Минздрава.

С начала пандемии в Рязанской области коронавирус подтвердился у 6 597 человек.

В России за сутки выявили 4 945 случая заражения коронавирусом. Число заболевших с начала пандемии достигло 897 599.

За сутки скончались 130 человек, с начала пандемии — 15 131.

За сутки по стране полностью выздоровели 6 494 человек, с начала пандемии — 703 175 человек.