Экс-сотрудника Генпрокуратуры осудили за нападение на полицейского

Тот признал свою вину и раскаялся.

Во вторник, 11 августа, в Москве осудили бывшего замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры России Игоря Мыльникова. Его признали виновным в применении насилия к полицейскому и оштрафовали на 150 тысяч рублей, передает ТАСС .

Известно, что правоохранители остановили Мыльникова за нарушение общественного порядка около дома на 2-й Филевской улице, его доставили в отделение, где он «применил насилие в отношении полицейского».

«Мыльников напал на полицейского, который предложил ему снять ремень. Мужчину хотели поместить в камеру, так как он был пьян и вел себя неадекватно», — говорится в сообщении.

Генпрокурор Игорь Краснов уволил Мыльникова. Тот признал свою вину и раскаялся.