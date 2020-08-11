Видео: экс-капитан сборной России по футболу избил судью
Теперь футболисту может грозить уголовное дело.
Бывший капитан сборной России Роман Широков избил судью на встрече любительских команд. Об этом сообщает «
Широков не сдержал эмоций во время матча и находясь в окружении других игроков, напал на главного арбитра, ударив его по лицу. Участники матча бросились их разнимать. У пострадавшего разбиты глаз и бровь.
По словам очевидцев, судья пытался показать футболисту красную карточку. Теперь футболисту может грозить уголовное дело