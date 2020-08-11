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Видео: экс-капитан сборной России по футболу избил судью
Теперь футболисту может грозить уголовное дело.

Бывший капитан сборной России Роман Широков избил судью на встрече любительских команд. Об этом сообщает «Чемпионат».

Широков не сдержал эмоций во время матча и находясь в окружении других игроков, напал на главного арбитра, ударив его по лицу. Участники матча бросились их разнимать. У пострадавшего разбиты глаз и бровь.

По словам очевидцев, судья пытался показать футболисту красную карточку. Теперь футболисту может грозить уголовное дело