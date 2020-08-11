В полиции рассказали подробности массового ДТП на Южной окружной
В ДТП пострадала девушка-водитель.
В ДТП, произошедшем утром во вторник, 11 августа, на Южной окружной, пострадала девушка-водитель Peugeot 4008. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла в 8:30 на 185 км трассы М5. По предварительной информации, 36-летний водитель на Mitsubishi ASX столкнулся с KIA Rio, за рулем которого был 70-летний мужчина. В Mitsubishi врезался Peugeot 4008, за рулем которого была 32-летняя девушка.
По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее появилось видео аварии.