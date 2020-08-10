Житель Сараевского района пожертвовал деньги на колокола для храма
Храм возводят по эскизу старой церкви, которую разрушили в прошлом веке.
Житель Сараевского района пожертвовал деньги на колокола для храма в честь великомученика Димитрия Солунского в селе Паники,
Известно, что храм возводят по эскизу старой церкви, которую разрушили в прошлом веке.
Сейчас работы по строительству уже на завершающем этапе. Храм должны сдать в конце сентября.
В настоящее время остаются работы по оформлению иконостаса.
«Местный житель пожертвовал деньги на 10 колоколов, которые были отлиты в Санкт-Петербурге. В минувшую субботу их подняли на колокольню. Самый маленький из них весит 4 килограмма, а самый большой — 102», — сообщил настоятель храма иеромонах Климент.