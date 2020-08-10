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Жительницу Касимова осудили за мошенничество при получении маткапитала
Суд назначил женщине наказание.

Жительницу Касимова осудили за мошенничество при получении маткапитала, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В июле 2015 года после рождения второго ребенка женщина 25-летняя женщина получила сертификат на материнский капитал на сумму 453 026 рублей.

После этого, она «создав видимость улучшения жилищных условий своих четырех детей» в 2018 году заключила договор купли-продажи квартиры в Касимове. Пенсионный фонд перечислил продавцу квартиры деньги — 408 026 рублей, остальную сумму в размере 41 974 рублей заплатила жительница Касимова.

В мае 2019 года мошенница продала квартиру за 750 000 рублей, потратив деньги на личные нужды.

Суд назначил женщине наказание — лишение свободы на срок три года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.