За неделю рязанские пожарные эвакуировали 11 человек, еще один погиб

На водоемах Рязанской области происшествий не зарегистрировано.

За неделю, с 3 по 9 августа, в Рязанской области зарегистрировали 17 пожаров. 60 из них — загорание мусора, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Всего огонь уничтожил и повредил 16 зданий и один автомобиль. 4 августа во время пожара в квартире на улице Октябрьская погибла хозяйка квартиры 1940 года рождения.

6 августа во время тушения пожара в квартире на улице Зубковой эвакуирован 1 человек.

9 августа во время тушения пожара в девятиэтажном доме на улице Тимакова эвакуировано 10 человек.

На водоемах Рязанской области происшествий не зарегистрировано.