За неделю рязанские пожарные эвакуировали 11 человек, еще один погиб
На водоемах Рязанской области происшествий не зарегистрировано.
За неделю, с 3 по 9 августа, в Рязанской области зарегистрировали 17 пожаров. 60 из них — загорание мусора, сообщила
Всего огонь уничтожил и повредил 16 зданий и один автомобиль. 4 августа во время пожара в квартире на улице Октябрьская погибла хозяйка квартиры 1940 года рождения.
6 августа во время тушения пожара в квартире на улице Зубковой эвакуирован 1 человек.
9 августа во время тушения пожара в девятиэтажном доме на улице Тимакова эвакуировано 10 человек.
На водоемах Рязанской области происшествий не зарегистрировано.