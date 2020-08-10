Врачи назвали еще одно осложнение, возникающее после COVID-19
Также специалисты выразили мнение, что воспалительные процессы мозга чаще связаны не с самим заболеванием, а с борьбой иммунной системы с инфекцией.
Врачи сообщили, что у перенесших COVID-19 людей повышается риск развития деменции и болезни Альцгеймера,
Ученые ранее говорили, что после коронавируса у многих пациентов появляются осложнения, связанные с нервной системой, также наблюдаются случаи потери обоняния, синдрома хронической усталости.
Также специалисты отметили, что воспалительные процессы мозга чаще связаны не с COVID-19, а с борьбой иммунной системы с инфекцией.