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Врач заявил, что российские школы не станут рассадником коронавируса
Специалист добавил, что главной опасностью будет не коронавирус, а респираторные вирусные инфекции.

После открытия первого сентября российские школы не станут рассадником коронавируса из-за его особенностей. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал инфекционист, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

По его словам, открытие школ и праздничная линейка первого сентября не должны пугать россиян. Врач заявил, что дети болеют гораздо реже, чем взрослые, а чтобы заболеть им нужен «тесный и длительный контакт» с источником инфекции.

Он добавил, что даже ребенок, заболевший в семье, не будет активным распространителем инфекции в школе.

«Этого не произойдет из-за отсутствия длительных контактов, в случае, если дети будут рассажены по разным партам. Вирус в такой ситуации не сможет передаваться», — объяснил инфекционист.

Тимаков добавил, что главной опасностью будет не коронавирус, а респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), привычные для России. По его мнению, благодаря мерам по борьбе с коронавирусом угроза будет меньше, чем бывает обычно.

«Для коронавируса нужен длительный контакт, нужна доза возбудителя определенная, и только тогда человек заболевает. Для ОРВИ и риновирусов достаточно мимолетного контакта, и если у человека нет иммунитета, то он заболевает», — рассказал врач.