Власти обновили данные о распространении коронавируса по рязанским селам и деревням

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В Рязанской области зарегистрировано 6597 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19

По состоянию на 11:30 в понедельник, 10 августа, в Рязанской области зарегистрировано 6597 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В оперштабе назвали населенные пункты с заболевшими.

  • 3381 случай — Рязань;
  • 300 — Рязанский район;
  • 195 — Ряжск;
  • 173 — Касимов;
  • 174 — Рыбное;
  • 149 — Сасово;
  • 144 — Скопин;
  • 139 — Новомичуринск;
  • 132 — Шиловский район;
  • 122 — Клепиковский район;
  • 118 — Скопинский район;
  • 111 — Касимовский район;
  • 106 — Михайловский район;
  • 96 — Рыбновский район;
  • 89 — Спасский район;
  • 79 — Михайлов;
  • 73 — Шилово;
  • 68 — Александро-Невский;
  • 56 — Сараевский район;
  • 51 — Александро-Невский район;
  • 46 — Пронский район;
  • 42 — Кораблино;
  • 41 — Сасовский район;
  • 40 — Захаровский район;
  • 40 — Старожилово;
  • 39 — Пронск;
  • 36 — Шацк;
  • 35 — Старожиловский район;
  • 34 — Ряжский район;
  • 34 — Спасск-Рязанский;
  • 31 — Сараи;
  • 37 — Милославский район;
  • 30 — Чучковский район;
  • 28 — Чучково;
  • 21 — Захарово;
  • 19 — Ермишь;
  • 19 — Путятино;
  • 18 — Ухолово;
  • 13 — Кадом;
  • 12 — Сапожковский район;
  • 9 — Ухоловский район;
  • 6 — Пителинский район;
  • 6 — Путятинский район;
  • 5 — Кадомский район;
  • 2 — Пителино.