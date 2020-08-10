В Рязанской области зафиксировали 24 новых случая коронавируса
Общее число зараженных достигло 6570.
В понедельник, 10 августа, в Рязанской области зарегистрировали 24 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперштабе.
Общее число зараженных достигло 6570. За сутки не зарегистрировали выздоровевших и летальных случаев. Всего с начала пандемии от коронавируса в регионе вылечились 5933 человека, скончались 34.
В России за сутки зарегистрировали 5 118 коронавируса в 83 регионах. За сутки выписали 3 259 человек, за весь период — 696 681. За сутки умерли 70 человек, за весь период — 15 001.