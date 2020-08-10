В Рязанской области ищут мужчину, задолжавшего больше 200 тысяч по алиментам

Мужчина не выплачивает алименты с 2017 года.

В Рязанской области разыскивают Антона Лукманова 1985 года рождения. Мужчина задолжал по алиментам 251 тысячу 908 рублей, сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина родом из Мытищ Московской области. С 2017 года он не выплачивает алименты на содержание несовершеннолетнего сына 2009 года рождения.

Мужчина не проживает по месту регистрации, последнее его место жительства не установили, на связь с приставами не выходит. Его объявили в розыск.