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В Рязани продолжают выкашивать траву в скверах
Ямочный ремонт проводился на улицах Полетаева, Интернациональной, Гоголя и Нахимова.

В Рязани продолжают выкашивать траву в скверах, сообщили на сайте горадминистрации.

В пятницу, 7 августа, и выходные — 8 и 9 августа, работы проведены на улицах Есенина, Зубковой, Мервинской, Тимакова, Роща, Светлом проезде, Московском шоссе, сквере «Русский чай», Восточной окружной дороги. На Касимовском шоссе выкосили борщевик.

В областном центре на улицах Халтурина, Мещерской, Новослободской и поселке Соколовка проводилась валка аварийных деревьев. К месту переработки вывезено более 16 кубометров древесных отходов.

В пятницу и выходные с городских улиц убрано более 340 кубометров смета и грунтовых наносов. Подбор и вывоз осуществлялся на улицах Островского, Ленинского Комсомола, Шевченко, 2-ой Линии, Голенчинском шоссе, Восточной окружной дороге и Славянском проспекте.

Ямочный ремонт проводился на улицах Полетаева, Интернациональной, Гоголя и Нахимова. Отремонтировано 155 квадратных метров дорог.

11 августа подбор и вывоз грунтовых наносов запланирован с улиц Магистральной, проезда Шабулина, 1-ой Красной. Выкашивание газонов будет проводиться на улицах Лермонтова, Соборной, Связи, Чкалова, Московском шоссе, Новоселов, скверах — Медицинском, Культуры и на улице Набережной. На улицах Интернациональной, Новоселов, Лыбедском бульваре запланирована стрижка кустарника.