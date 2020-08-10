В Калуге резко похолодает в середине августа

Немного потеплеет лишь к выходным — 15-16 августа.

В понедельник, 10 августа, воздух в Калуге прогреется до +26. К вечеру возможен небольшой дождь, собщили в «Гидромецентре».

Ночью во вторник, 11 августа, начнет холодать. Днем температура воздуха не превысит +22, возможны сильные порывы ветра. Без существенных осадков.

В среду, 12 августа, в Калуге и вовсе будет только +15.+17. Скорее всего, пойдет дождь.

Температура воздуха в районе +15.+17 градусов ожидается и в четверг-пятницу.

Немного потеплеет лишь к выходным — 15-16 августа в Калужской области ожидается до +20 градусов.