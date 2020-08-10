Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чт, 13
17°
Пт, 14
16°
Сб, 15
18°
ЦБ USD 73.61 0.37 14/08
ЦБ EUR 87.04 1.08 14/08
Нал. USD 72.80 / 74.60 10:55
Нал. EUR 86.30 / 87.60 18:22
Новости
Коронавирус
Публикации
Отвечает прокуратура. Как получить дубликат диплома об образовании?
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
11 августа 12:42
4 149
Бесплатное мероприятие «Старт в IT» в Компьютерной Академии Шаг: новая...
Востребованную профессию международного уровня рязанцы...
10 августа 17:30
5 307
Создаем лучшие условия для сотрудников – добиваемся результата. Директ...
В июле резидент ТОСЭР «Лесной» завод «Ока-Пласт» успешн...
10 августа 13:38
5 581
Право на переправу. Нужен ли Рязани новый мост через Оку, когда до сих...
Перекрыть путепровод нельзя — без него Рязань окажется...
10 августа 12:45
7 834
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Дягилеве два дня подряд будут отключать свет
Электричества не будет из-за работ по реконструкции воздушной линии.

Из-за работ по реконструкции воздушной линии 10 и 11 августа с 9:30 до 16:00 отключат свет на нескольких улицах. Об этом сообщил сайт мэрии.

Адреса:

  • улица Дягилевская, дома №№ с 1 по 53 (нечетная сторона), 2;
  • улица Парковая, дома №№ с 2 по 22 (четная сторона);
  • улица 1-й Аллейный проезд, дома №№ с 1 по 18, с 20 по 22, 24;
  • улица Парковый проезд, дома №№ с 1 по 34;
  • улица 2-й Аллейный проезд, дома №№ с 3 по 23 (нечетная сторона), с 10 по 2 (четная сторона);
  • улица 3-й Аллейный проезд, дома №№ с 8 по 30;
  • улица Урожайная, дома №№ с 9 по 22,
  • улица 4-й Аллейный проезд, дома №№ 6, с 8 по 19, 21;
  • улица 5-й Аллейный проезд, дома №№ с 2 по 7, с 9 по 22;
  • улица 6-й Аллейный проезд, дома №№ с 1 по 22, 26а, 32 участок 51;
  • улица 7-й Аллейный проезд, дома №№ с 1 по 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16;
  • улица Аллейная, дома №№ 3, 5, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 36, 38, 42, 44, 46.