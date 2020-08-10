В Дягилеве два дня подряд будут отключать свет
Электричества не будет из-за работ по реконструкции воздушной линии.
Из-за работ по реконструкции воздушной линии 10 и 11 августа с 9:30 до 16:00 отключат свет на нескольких улицах. Об этом сообщил
Адреса:
- улица Дягилевская, дома №№ с 1 по 53 (нечетная сторона), 2;
- улица Парковая, дома №№ с 2 по 22 (четная сторона);
- улица 1-й Аллейный проезд, дома №№ с 1 по 18, с 20 по 22, 24;
- улица Парковый проезд, дома №№ с 1 по 34;
- улица 2-й Аллейный проезд, дома №№ с 3 по 23 (нечетная сторона), с 10 по 2 (четная сторона);
- улица 3-й Аллейный проезд, дома №№ с 8 по 30;
- улица Урожайная, дома №№ с 9 по 22,
- улица 4-й Аллейный проезд, дома №№ 6, с 8 по 19, 21;
- улица 5-й Аллейный проезд, дома №№ с 2 по 7, с 9 по 22;
- улица 6-й Аллейный проезд, дома №№ с 1 по 22, 26а, 32 участок 51;
- улица 7-й Аллейный проезд, дома №№ с 1 по 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16;
- улица Аллейная, дома №№ 3, 5, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 36, 38, 42, 44, 46.