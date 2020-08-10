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Синоптики заявили о завершении купального сезона в России
Научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что жары больше ждать не стоит.

В центре Европейской России закончился купальный сезон. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Вильфанд сообщил, что жары больше ждать не стоит. По его словам, начиная со среды в волоемах европейской части России понизится температура.

«Можно считать, что купальный сезон завершился, потому что потом уже не будет такой солнечной энергии, которая прогрева бы водоемы», — сказал Вильфанд.