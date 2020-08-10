Синоптики заявили о завершении купального сезона в России
Научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что жары больше ждать не стоит.
В центре Европейской России закончился купальный сезон. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает
Вильфанд сообщил, что жары больше ждать не стоит. По его словам, начиная со среды в волоемах европейской части России понизится температура.
«Можно считать, что купальный сезон завершился, потому что потом уже не будет такой солнечной энергии, которая прогрева бы водоемы», — сказал Вильфанд.