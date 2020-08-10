Рязанская мэрия нашла нарушения в работе маршрутки №65

Проверки проводятся внепланово по обращениям граждан.

Рязанская мэрия нашла нарушения в работе маршрутки №65.

Так, за последнее время были зафиксированы нарушения регулярности движения автобусов маршрута, а именно: увеличение интервалов движения, отклонение от расписания, несвоевременное отправление автобусов от конечных остановочных пунктов.

В управлении напоминают, что в июне маршрут №77 продлили до Загородной улицы. На этом маршруте пассажиры могут оплачивать проезд льготными картами «Умка».

На остановке «Психбольница» вместо 65-ой можно поехать на 49-ой, где также действует льготный проезд. В центре маршрут №65 дублирует троллейбус №3.