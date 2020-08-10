Рязанка завоевала две серебряные медали на чемпионате России по лыжероллерам
Соревнования проходят с 8 по 14 августа Ленинградской области.
Рязанка завоевала две серебряные медали на чемпионате России по лыжероллерам,
Соревнования проходят с 8 по 14 августа Ленинградской области в Токсово на базе УТЦ «Кавголово» проходит. Участвуют 108 спортсменов из 19 регионов России.
Рязанскую область представляет 18-летняя лыжница СШ «Арена» из поселка Шилово Арина Былинко.
В первый день на дистанции 10 километров девушка завоевала серебряную медаль. На следующий день она вновь стала второй, уступив победителю лишь 0,8 сек.
«Впереди у Арины Былинко очередная гонка с масстарта на 15 км классическим стилем. Тренирует спортсменку Андрей Петрачков», — говорится в сообщении.