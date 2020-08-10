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Рязанцы придумали название для нового ФОКа в Старожилове
Комиссия при администрации Старожиловского района наградила всех, кто предложил данное название.

Рязанцы придумали название для нового ФОКа в Старожилове, сообщили в группе регионального минспорта.

В субботу, 8 августа, в День физкультурника подвели итоги конкурса на название физкультурно-оздоровительного комплекса, строящегося в Старожилове. Большинство голосов отдали предпочтение названию ФОКа «Адмирал».

Комиссия при администрации Старожиловского района наградила всех, кто предложил такое название — Крестинина Егора, Кузьмину Ирину, Васюкова Андрея, Домахина Василия памятными призами.

«Выбор данного названия не случаен, спортивный комплекс располагается на улице, которая носит имя Головнина», — говорится в сообщении.

Справка:

Василий Михайлович Головнин (19.04.1776-11.07.1831) — уроженец Старожиловского района (село Гулынки) — мореплаватель, военный и политический деятель России, вице-адмирал. В 2021 году отметят 245-летие со дня его рождения.