Рязанцы придумали название для нового ФОКа в Старожилове,
В субботу, 8 августа, в День физкультурника подвели итоги конкурса на название физкультурно-оздоровительного комплекса, строящегося в Старожилове. Большинство голосов отдали предпочтение названию ФОКа «Адмирал».
Комиссия при администрации Старожиловского района наградила всех, кто предложил такое название — Крестинина Егора, Кузьмину Ирину, Васюкова Андрея, Домахина Василия памятными призами.
«Выбор данного названия не случаен, спортивный комплекс располагается на улице, которая носит имя Головнина», — говорится в сообщении.
Справка:
Василий Михайлович Головнин (19.04.1776-11.07.1831) — уроженец Старожиловского района (село Гулынки) — мореплаватель, военный и политический деятель России, вице-адмирал. В 2021 году отметят 245-летие со дня его рождения.