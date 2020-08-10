Рязанцам рассказали об известных актерах города, реках и истории вокзалов

Эраст Гарин и Александр Фатюшин — знаменитые актеры. Оба они родились в Рязани.

Рязанцам рассказали об известных актерах города, реках и истории вокзалов. Об этом сообщили на сайте администрации.

Эраст Гарин и Александр Фатюшин — знаменитые актеры. Оба они родились в Рязани. Эраст Гарин родился 28 октября (10 ноября) 1902 года. Учился в Рязанской гимназии. Он сыграл значимые роли в картинах «Золушка», «Ревизор», «Девушка без адреса», «Шли солдаты…», «Каин XVIII», «Обыкновенное чудо», «Джентльмены удачи».

Александр Фатюшин родился 29 марта 1951 года. За свою жизнь Фатюшин снялся более чем в 40 фильмах. В числе наиболее известных картин — «Москва слезам не верит», «Россия молодая», «Одиночное плавание», «Кодекс молчания», «34-й скорый».

Вокзал Рязань-2 можно назвать южными воротами города. Через эту станцию идут поезда из Волгограда и Ростова, с Кавказа и из Крыма.

Также в черте Рязани протекает несколько рек. Две из них образуют живописную пойму в Московском районе — это реки Плетенка и Павловка, которые впадают в Трубеж.