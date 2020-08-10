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Руководителей рязанских предприятий будут штрафовать за медленный ремонт колодцев
Глава администрации выразил недовольство темпами проводимого ремонта.

Руководителей рязанских предприятий будут штрафовать за медленный ремонт колодцев. Об этом заявил глава администрации Владимир Бурмистров, сообщили на сайте мэрии.

Бурмистров выразил недовольство темпами проводимого ремонта.

«Работы идут медленно. По центральным улицам города они должны быть выполнены до 1 сентября, однако, не все организации оперативно устраняют замечания по актам обследования. В случае выявления неисполнения поручения, будут наложены административные штрафы на руководителей ресурсных предприятий», — говорится в сообщении.

Ранее управление благоустройства определило находящиеся в ненормативном состоянии люки на более чем 80 дорогах областного центра.