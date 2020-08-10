Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Размер «пенсии мечты» по стране составляет в среднем 59 тысяч рублей в месяц.

Для того, чтобы накопить самому на желаемую пенсию, нужны время, выдержка и финансовая грамотность. Об этом со ссылкой на экспертов пишут « Известия ».

Размер «пенсии мечты» по стране составляет в среднем 59 тысяч рублей в месяц, у москвичей этот показатель составляет 92 тысячи.

Эксперты рассказали, что для получения достойной пенсии нужно начинать откладывать деньги как можно раньше, а затем инвестировать в инструменты с различными уровнями риска.

По словам аналитика «Финама» Юлии Афанасьевой, для пенсии в 92 тысячи в месяц будущим пенсионерам нужно накопить 25 миллионов.

Управляющий активами БКС Андрей Русецкий заявил, что срок накоплений можно увеличить до 35 лет и откладывать можно меньше. По его словам, чтобы доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи.

Доцент кафедры статистики РЭУ Ольга Лебединская рассказала, что для формирования капитала подходят и пенсионные фонды, банковские вклады, накопительное страхование, ПИФы и другие инвестиционные инструменты.