«Россети Центр и Приволжье» запустила платформу для передачи финансовых сообщений «Транзит 2.0»

«Транзит 2.0» — система для обмена финансовыми сообщениями между корпорациями и обслуживающими их банками, современный мультибанковский сервис.

«Россети Центр и Приволжье» запустила в промышленную эксплуатацию платформу для передачи финансовых сообщений «Транзит 2.0». Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Транзит 2.0» — система для обмена финансовыми сообщениями между корпорациями и обслуживающими их банками, современный мультибанковский сервис. Платформа позволяет максимально унифицировать и стандартизировать взаимодействие участников системы, повысить его эффективность и безопасность.

«Внедрение отечественных цифровых решений является основой цифровой трансформации в „Россети Центр“ и „Россети Центр и Приволжье“. Использование платформы „Транзит 2.0“ позволит нам выйти на новый качественный уровень взаимодействия с банками-партнерами», — подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Пилотные транзакции через платформу «Транзит 2.0» успешно провели «Россети Центр и Приволжье» совместно со Сбербанком и Газпромбанком этой весной. С 3 августа компания перешла на масштабное осуществление платежей с использованием этого мультибанковского шлюза.

«Реализация проекта стала возможной благодаря активному участию разработчика платформы — Национального расчетного депозитария, а также Газпромбанка и команды Единого казначейства группы „Россети“. В дальнейшем мы планируем подключение к работе через „Транзит 2.0“ всех банков-партнеров», — отметил заместитель гендиректора по экономике и финансам «Россети Центр» Артем Алешин.

«Мы рады продолжить эффективное взаимодействие с компаниями группы „Россети“. Национальный расетный депозитарий предлагает платформу для комфортной работы корпораций и их расчетных банков. „Транзит 2.0“, созданный на базе существующего сервиса для взаимодействия с участниками фондового рынка, имеет ряд ключевых преимуществ: мультибанкинг, скорость, а главное, — надежность уровня системно значимого финансового института», — отметил Александр Нам, управляющий директор по технологическим сервисам НРД.