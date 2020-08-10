Путин поручил провести массовую бесплатную вакцинацию россиян

Владимир Путин поручил профинансировать массовую вакцинацию от гриппа в стране,
Так, в предстоящий осенне-зимний период планируется привить до 60% населения страны, в том числе до 75% россиян из группы риска. Подготовиться к мероприятиям по профилактике ОРВИ правительство должно до 1 октября.
Кроме того, глава государства поручил правительству обеспечить финансирование вакцинации от COVID-19 после государственной регистрации соответствующих вакцин.
Также при формировании федерального бюджета на 2021-2023 годы кабмин должен в приоритетном порядке выделить средства на поставки в медучреждения лекарств, медицинских изделий, тест-системы, средств индивидуальной защиты, антисептиков, необходимых для профилактики, диагностики и лечения ОРВИ, гриппа и коронавируса.