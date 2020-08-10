Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чт, 13
17°
Пт, 14
16°
Сб, 15
18°
ЦБ USD 73.61 0.37 14/08
ЦБ EUR 87.04 1.08 14/08
Нал. USD 72.80 / 74.60 10:55
Нал. EUR 86.30 / 87.60 18:22
Новости
Коронавирус
Публикации
Отвечает прокуратура. Как получить дубликат диплома об образовании?
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
11 августа 12:42
4 148
Бесплатное мероприятие «Старт в IT» в Компьютерной Академии Шаг: новая...
Востребованную профессию международного уровня рязанцы...
10 августа 17:30
5 306
Создаем лучшие условия для сотрудников – добиваемся результата. Директ...
В июле резидент ТОСЭР «Лесной» завод «Ока-Пласт» успешн...
10 августа 13:38
5 579
Право на переправу. Нужен ли Рязани новый мост через Оку, когда до сих...
Перекрыть путепровод нельзя — без него Рязань окажется...
10 августа 12:45
7 833
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Путин поручил провести массовую бесплатную вакцинацию россиян
Так, в предстоящий осенне-зимний период планируется привить до 60% населения страны.

Владимир Путин поручил профинансировать массовую вакцинацию от гриппа в стране, передает РИА Новости.

Так, в предстоящий осенне-зимний период планируется привить до 60% населения страны, в том числе до 75% россиян из группы риска. Подготовиться к мероприятиям по профилактике ОРВИ правительство должно до 1 октября.

Кроме того, глава государства поручил правительству обеспечить финансирование вакцинации от COVID-19 после государственной регистрации соответствующих вакцин.

Также при формировании федерального бюджета на 2021-2023 годы кабмин должен в приоритетном порядке выделить средства на поставки в медучреждения лекарств, медицинских изделий, тест-системы, средств индивидуальной защиты, антисептиков, необходимых для профилактики, диагностики и лечения ОРВИ, гриппа и коронавируса.