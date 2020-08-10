Появилось новое видео первых минут после ДТП с участием Ефремовым

Адвокат Александр Добровинский предоставил
На кадрах видно, как человек выходит из машины со стороны водительского сиденья после столкновения с фургоном Сергея Захарова.
«Я говорил, что есть свидетели, видевшие, кто именно выходил из машины г-на Ефремова со стороны водительского сиденья. Мне удалось получить видеозапись, на которой запечатлен тот самый момент, когда очевидцы трагедии помогают водителю — Михаилу Ефремову — выйти из автомобиля», — заявил адвокат.
На кадрах также видно, что кроме артиста из его машины после ДТП больше никто не выходил.
Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном, которым управлял 57-летний рязанец Сергей Захаров. Медики всю ночь боролись за жизнь пострадавшего, но безуспешно. Погибшего похоронили в родном селе.
В момент аварии актер был пьян и находился под действием наркотиков.