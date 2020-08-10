Появились фото с места ДТП на рязанской трассе, в котором погиб уснувший за рулем водитель
Водитель скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.
Водитель, уснувший за рулем KIA Sportage на рязанской трассе, скончался на месте ДТП до приезда скорой. Об этом пишет ИД «
Как сообщили в полиции, жителя села Путятино ранее привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Водитель уснул за рулем, не справился с управлением и съехал в кювет.
Напомним, ДТП произошло 9 августа.