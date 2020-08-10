Полиция остановила более 30 должников на рязанских дорогах

Рейды прошли совместно с приставами.

В Рыбновском районе пошли рейды по выявлению граждан с судебными, налоговыми и другими задолженностями. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Автоинспекторы пресекли больше 10 нарушений ПДД, в том числе два нарушения за выезд на «встречку» в запрещенныз для этого местах, пять нарушений тонировки автомобилей и два нарушения перевозки детей.

Также полицейские совместно с приставами проверили больше 30 водителей, которых остановили автоинспекторы. У водителей выявили задолженности и вручили требования о явке для дачи объяснений по задолженности выплат по алиментам и требования о предоставлении документов.