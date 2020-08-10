Под Рязанью мужчина с ножом накинулся на пожилую мать

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

В Рыбновском районе полицейские утихомирили мужчину, который угрожал убить 74-летнюю мать. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Об угрозе убийства в полицию сообщила сама женщина. Оперативники, прибывшие на место происшествия, выяснили, что 48-летний мужчина не работает, ведет праздный образ жизни и часто употребляет спиртное. В очередной раз он вернулся с прогулки в пьяном состоянии. Пенсионерка отчитала его за такое поведение и отсутствие помощи по дому. Мужчине надоело нравоучения, он попросил мать приготовить обед, та отказалась, объяснив это тем, что он еще не заработал на еду. Сын разозлился, взял со стола нож, сказал матери замолчать и пригрозил убить, если та ответит на это отказом.

Женщина испугалась за свою жизнь, закрылась в комнате и вызвала полицию. Оперативникам удалось нейтрализовать конфликт. Нож у мужчины изъяли.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.