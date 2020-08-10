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Обокравшему несколько рязанских квартир мужчине вынесли приговор
Мужчина обокрал восемь квартир.

В Рязани осудили местного жителя за несколько краж из квартир, расположенных на первых этажах жилых домов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчина выбирал квартиру, из которой планировал похитить какое-либо имущество. Затем он убеждался, что в помещении никого нет, проникал в квартиру и похищал ювелирные изделия и деньги. Ювелирные изделия он сдавал в ломбарды, а деньги тратил.

В общей сложности осужденный похитил из восьми квартир имущество на 400 тысяч.

В трех квартирах ему не удалось совершить кражу, поскольку его замечали хозяева, после чего преступник выпрыгивал из окна на улицу и скрывался.

Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Ранее он отбывал наказание за аналогичные преступления, освободился в 2016 году, а в 2019 вновь совершил их.

Ему назначили пять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото depositphotos.com