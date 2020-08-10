Новые автомобили в России за пять лет подорожали на 40%

Еще в 2015 году средняя стоимость приобретаемого в нашей стране нового автомобиля составляла 1,2 млн рублей

Российские аналитики выяснили, что в период с 2015 по 2020 года новые легковые автомобили в Росиии подорожали на 40%.

Еще в 2015 году средняя стоимость приобретаемого в нашей стране нового автомобиля составляла 1,2 млн рублей. При этом у иномарок этот показатель составлял 1,36 млн рублей, а у автомобилей отечественного бренда — 510 тыс. рублей.

А вот по итогам первого полугодия 2020 года средневзвешенная цена новой легковушки составила уже 1,68 млн рублей. Таким образом, повышение за короткий промежуток времени составило 40%, что почти на 500 тыс. рублей больше, чем было пять лет назад. Данный показатель у иномарок вырос еще сильнее — на 44%, или 600 тыс. рублей. Теперь он составляет 1,96 млн рублей, то есть прибавка составила почти 600 тыс. рублей. В свою очередь, отечественные автомобили прибавили меньше — 37%, или 190 тыс. По итогам 1 полугодия нынешнего года их средневзвешенная цена достигла 700 тыс. рублей.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «Автостат», основной причиной роста стоимости автомобилей за этот период стала девальвация рубля по отношению к основными мировым валютам. Кроме того, на увеличение цен также влияли и другие факторы, например, рост НДС, повышение утилизационного сбора, инфляция.