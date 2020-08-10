На ярмарках выходного дня в Рязани продали больше шести тонн «молочки»
Очередные ярмарки выходного дня пройдут 15 августа в районе Центрального рынка на улице Пролетарской, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ».
В ярмарках выходного дня в Рязани продали ольше шести тонн «молочки». Об этом сообщил
- 6,2 тонны мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий;
- 6,3 тонны молока и молочных продуктов;
- 3,6 тонны хлеба и хлебобулочных изделий;
- 0,2 тонны живой рыбы;
- 0,6 т тонны меда и продуктов пчеловодства;
- 5,3 тонны картофеля;
- 2,9 тонны овощей;
- 0,4 тонны малины.
Очередные ярмарки выходного дня пройдут 15 августа в районе Центрального рынка на улице Пролетарской, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ».