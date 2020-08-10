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На ярмарках выходного дня в Рязани продали больше шести тонн «молочки»
Очередные ярмарки выходного дня пройдут 15 августа в районе Центрального рынка на улице Пролетарской, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ».

В ярмарках выходного дня в Рязани продали ольше шести тонн «молочки». Об этом сообщил сайт регионального правительства. В субботу, 8 августа, 172 производителя торговали на 264 местах. Всего у них купили:

  • 6,2 тонны мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий;
  • 6,3 тонны молока и молочных продуктов;
  • 3,6 тонны хлеба и хлебобулочных изделий;
  • 0,2 тонны живой рыбы;
  • 0,6 т тонны меда и продуктов пчеловодства;
  • 5,3 тонны картофеля;
  • 2,9 тонны овощей;
  • 0,4 тонны малины.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут 15 августа в районе Центрального рынка на улице Пролетарской, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ».