На Скопинском предприятии погиб подросток
От полученной травмы подросток скончался на месте происшествия.
На Скопинском предприятии погиб подросток,
По данным следствия, в июне 2020 года 16-летний подросток с согласия родителей трудоустроился рабочим на одном из сельскохозяйственных предприятий Скопинского района. 8 августа погибший работал на тракторе-погрузчике. При подъеме и последующем опускании ковша погрузчика юношу зажало между корпусом кабины и стрелой ковша.
От полученной травмы подросток скончался на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело в отношении главного инженера предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека).