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Минздрав заявил об опасности курения кальянов
По словам медиков, кальянный дым токсичен.

Минздрав заявил об опасности курения кальянов из-за пандемии коронавируса. Информацию разместили на сайте ведомства.

Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян рассказала, что кальянный дым токсичен. По словам эксперта, за час курения человек потребляет в 100-200 раз больше отравляющих и канцерогенных веществ и окиси углерода, чем за время выкуривания одной крепкой сигареты.

«Курение кальяна приводит к острым неблагоприятным физиологическим реакциям. Исследования показывают, что у курильщиков кальяна увеличивается ЧСС и повышается артериальное давление, возникают другие острые сердечно-сосудистые реакции, нарушение функции дыхания и толерантности к физическим нагрузкам, чаще возникают воспаления легких, обмороки и острые отравления угарным газом», — предупредили в Минздраве.

Кроме того, различные исследования свидетельствуют, что курение кальяна может провоцировать рак легких, рак ротовой полости, пищевода, желудка, мочевого пузыря, а также инсульты, мужское бесплодие, желудочно-пищеводный рефлюкс и нарушение психического здоровья.

По словам медиков, при курении кальяна, даже при использовании одноразовых мундштуков, высок риск заражения COVID-19 и других вирусных инфекций.