Любимов встретился с представителями общественных советов в режиме онлайн

Сегодня в регионе действуют 52 совета при министерствах, территориальных органах федеральных ведомств, администрациях муниципальных образований, а также при областной думе.

В понедельник, 10 августа, в режиме ВКС губернатор Николай Любимов встретился с представителями общественных советов. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В работе поучаствовали министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области Жанна Фомина, председатель общественной палаты региона Наталья Гришина, председатель общественного совета Рязанской облдумы Станислав Сливин, руководители общественных советов региональных министерств, городских округов и муниципальных районов.

Любимов на встрече отметил, что сегодня в регионе действуют 52 совета при министерствах, территориальных органах федеральных ведомств, администрациях муниципальных образований, а также при областной думе.

Губернатор подчеркнул важность и большое значение их работы в укреплении системы обратной связи с людьми, обеспечении широкого участия граждан в реализации государственной политики, в формировании общей рабочей повестки на перспективу.

«Вы знаете, моя принципиальная позиция — сверять самые важные для граждан решения с мнением общества. Я всегда стараюсь поддерживать конструктивные идеи и проекты, которые предлагают неравнодушные люди. На такой формат работы ориентирована вся команда регионального правительства, центральных исполнительных органов власти, органов местного самоуправления. Так мы будем строить свою деятельность и в дальнейшем», — сказал глава региона.

На встрече обсудили перспективы совместной работы органов власти и общественных советов в рамках реализации проектов и инициатив президента Владимира Путина.

«Задача номер один во всей нашей общей работе — рост уровня жизни людей, повышение благосостояния граждан. Это основа национальных проектов, на ней базируются все главные государственные инициативы», — подчеркнул губернатор.

Участники встречи обсудили вопросы качественного и своевременного строительства объектов социальной сферы и жилья, реализации отраслевых программ, мер поддержки бизнеса, а также развития гражданского общества.

Председатель общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина сообщила о проектах социально ориентированных некоммерческих организаций для развития территорий. По ее словам, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в регионе реализовали много инициатив.

«В конкурсах, проводимых фондом президентских грантов, в 2020 году победителями от Рязанской области стали 5 проектов, поддержка по которым превысила больше 6,5 млн рублей. В общей сложности по инициативе общественных организаций в настоящее время в регионе реализуется 32 проекта, посвященных 75-летию Победы, — сказала Наталья Гришина. — Развитию территорий способствует и замечательная идея по увековечению памяти погибших воинов-земляков. В рамках программы поддержки местных инициатив идет работа по 35 проектам на сумму более 25 млн рублей. Благодаря этому в регионе уже появились благоустроенные памятные места и другие объекты. Важно, что такая работа способствовала объединению усилий органов власти и общественных организаций».

Любимов поблагодарил участников встречи и отметил, что общественные советы являются значимыми партнерами рязанского правительства.

«Прежде всего, они обеспечивают для органов власти качественную и конструктивную обратную связь с гражданами. И это особенно ярко, я считаю, проявилось в период пандемии. Взаимодействие с вами позволило обеспечить оперативное принятие очень важных решений, — сказал губернатор.- Хотелось бы порекомендовать и дальше строить совместную работу, основываясь на партнерстве, но нелояльном. Членам общественных советов необходимо быть смелее. Нам важна и критика, потому что иногда решения нуждаются в корректировке. Нужны предложения от вас, какие первоочередные меры должны быть реализованы в регионе. Министрам и главам муниципальных образований необходимо и дальше работать в постоянной связи с общественными советами».