Компьютерная Академия Шаг пригласила рязанцев на бесплатное мероприятие «Старт в IT»
Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Публикации».
Компьютерная Академия Шаг пригласила рязанцев на бесплатное
- 7 самых востребованных профессий будущего;
- 5 технологий, которые никогда не оставят вас без работы;
- 8 убедительных причин стать IT-шником;
- Пошаговый алгоритм трудоустройства в IT;
- 7 важных показателей хорошего учебного заведения;
- 10 причин обучаться в ШАГе;
- 5 преимуществ, которые получают выпускники Академии.
Вам расскажут о современных и востребованных программах обучения:
- Разработке программного обеспечения;
- Компьютерной графике и дизайне;
Вас ожидает:
- знакомство с преподавателями;
- демонстрация работ студентов Компьютерной Академии ШАГ;
- экскурсия по Академии;
- индивидуальные консультации.
Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Публикации».