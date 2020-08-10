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Компьютерная Академия Шаг пригласила рязанцев на бесплатное мероприятие «Старт в IT»
Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Публикации».

Компьютерная Академия Шаг пригласила рязанцев на бесплатное мероприятие «Старт в IT», которое пройдет 13 августа. Начало в 18:30.

На бесплатной презентации «Старт в IT» вы узнаете:

  • 7 самых востребованных профессий будущего;
  • 5 технологий, которые никогда не оставят вас без работы;
  • 8 убедительных причин стать IT-шником;
  • Пошаговый алгоритм трудоустройства в IT;
  • 7 важных показателей хорошего учебного заведения;
  • 10 причин обучаться в ШАГе;
  • 5 преимуществ, которые получают выпускники Академии.

Вам расскажут о современных и востребованных программах обучения:

  • Разработке программного обеспечения;
  • Компьютерной графике и дизайне;

Вас ожидает:

  • знакомство с преподавателями;
  • демонстрация работ студентов Компьютерной Академии ШАГ;
  • экскурсия по Академии;
  • индивидуальные консультации.

Регистрация обязательна.

Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Публикации».