Иностранец вербовал террористов в Рязани, ему вынесли приговор
Мужчина через интернет вовлекал рязанцев в международные террористические организации.
Суд вынес приговор иностранцу, который временно проживает в Рязанской области. Мужчина через интернет вовлекал рязанцев в международные террористические организации, сообщила пресс-служба УФСБ.
По данным ведомства, подозреваемый завербовал двоих жителей региона.
В отношении иностранца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК. Его признали виновным и приговорили к трем с половиной годам заключения в колонии.
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