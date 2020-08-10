ФК «Рязань» выиграл первый домашний матч в 2020 году
Следующий матч ФК «Рязань» проведет 15 августа, в Калуге.
ФК «Рязань» выиграл первый домашний матч в 2020 году со счетом 2:0. В воскресенье, 9 августа, «горожане» обыграли курский «Авангард», который вернулся из ФНЛ.
Счет в матче открыл Александр Чибиров, который пытался подать в штрафную, но мяч попал в «девятку» ворот соперника. Удвоил преимущество хозяев Александр Барков, который замкнул прострел Владислава Фасхутдинова.
Следующий матч ФК «Рязань» проведет 15 августа, в Калуге.
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