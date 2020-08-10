Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чт, 13
17°
Пт, 14
16°
Сб, 15
18°
ЦБ USD 73.61 0.37 14/08
ЦБ EUR 87.04 1.08 14/08
Нал. USD 72.80 / 74.60 10:55
Нал. EUR 86.30 / 87.60 18:22
Новости
Коронавирус
Публикации
Отвечает прокуратура. Как получить дубликат диплома об образовании?
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
11 августа 12:42
4 145
Бесплатное мероприятие «Старт в IT» в Компьютерной Академии Шаг: новая...
Востребованную профессию международного уровня рязанцы...
10 августа 17:30
5 303
Создаем лучшие условия для сотрудников – добиваемся результата. Директ...
В июле резидент ТОСЭР «Лесной» завод «Ока-Пласт» успешн...
10 августа 13:38
5 576
Право на переправу. Нужен ли Рязани новый мост через Оку, когда до сих...
Перекрыть путепровод нельзя — без него Рязань окажется...
10 августа 12:45
7 830
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Еще на пяти рязанских улицах отключили холодную воду из-за аварии
Напомним, ранее сообщалось об отключении на двух улицах.

Утром в понедельник, 10 августа, еще на пяти рянских улицах отключили холодную воду из-за аварии. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Качевская, дома 36, 34;
  • улица Боголюбова, дома 69, 71, 73, 75, 75 строение 1, 7, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 97 строение 1, 99, 105, 107, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 94, 80 строение 1, 82 строение 1, 84 строение 1, 86 строение 1, 82 строение 2, 88 строение 1, 90 строение 1, 92 строение 1, 94а;
  • улица Горького, дом 11;
  • улица Есенина, дом 53/13;
  • проезд Машиностроителей, дом 11/9.

Напомним, ранее сообщалось об отключении на двух улицах.