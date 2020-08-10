Еще на пяти рязанских улицах отключили холодную воду из-за аварии
Напомним, ранее сообщалось об отключении на двух улицах.
Утром в понедельник, 10 августа, еще на пяти рянских улицах отключили холодную воду из-за аварии. Об этом сообщила
Из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе до 17:00 воды не будет по следующим адресам:
- улица Качевская, дома 36, 34;
- улица Боголюбова, дома 69, 71, 73, 75, 75 строение 1, 7, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 97 строение 1, 99, 105, 107, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 94, 80 строение 1, 82 строение 1, 84 строение 1, 86 строение 1, 82 строение 2, 88 строение 1, 90 строение 1, 92 строение 1, 94а;
- улица Горького, дом 11;
- улица Есенина, дом 53/13;
- проезд Машиностроителей, дом 11/9.
Напомним, ранее сообщалось об отключении на двух улицах.