Директор «Ока-Пласт» рассказал о производстве и задачах завода
Читайте об этом в нашеи разделе «Публикации».
В июле резидент ТОСЭР «Лесной» завод «Ока-Пласт» успешно прошел сертификацию Российского экспортного центра и получил возможность использовать маркировку «Made in Russia». Знак гарантирует высокий уровень качества, безопасности и экологичности продукции.
Директор «Ока-Пласта» Андрей Макаров поделился новостями с производства и рассказал о том, какие задачи стоят перед заводом в этом году.
Читайте об этом в нашем разделе «Публикации».